Фроч: «Перенос боя однозначно больше навредит Фьюри, чем Уайлдеру»
Фроч спрогнозировал результат возможного поединка Тейлор – Кроуфорд
Бывший чемпион мира отметил невероятный талант британца
13 сентября 14:58
Карл Фроч / Фото - badlefthookЭкс-чемпион мира Карл Фроч (33-2, 24 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка между абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе Джошем Тейлором (18-0, 13 КО) и обладателем титула WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО).
Цитирует Фроча BBC.
«Кроуфорд – особенный талант, мощный панчер. Джош однозначно заслуживает драться с кем-то вроде Кроуфорда, имя которого находится на вершине моего рейтинга pound-for-pound. Я не хочу говорить, мол, Тейлор его побьет, но место Джоша рядом с Кроуфордом. Если бы мне пришлось выбирать победителя этого боя, я бы честно назвал Кроуфорда. Но нет никаких причин, почему Джош Тейлор не может его побить. Если ты не включаешь максимальную мощность и не показываешь стопроцентное выступление, в боксе может произойти что угодно. Я знал, что Тейлор – особенный талант. Выйти и стать абсолютным королем в его весе – это уже фантастическая карьера, и у него все еще есть много работы. Я думаю, что он будет доминировать достаточно долго».
Поединок бывшего и нынешнего короля первого полусреднего веса вполне вероятен, поскольку на данный момент оба боксера выступают под эгидой Top Rank.
Напомним, Тейлор проведет первую защиту титулов 18 декабря на арене SSE Hydro в Глазго, Шотландния.