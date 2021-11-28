Фултон победил Фигероа и стал новым чемпионом WBC и WBO

Поединок продлился все 12 раундов

Стивен Фултон / фото - Getty Images

В Лас-Вегасе (Невада, США) завершился объединительный бой за титулы чемпиона мира во втором легчайшем весе по версиям WBC и WBO между американскими боксерами Брэндоном Фигероа (22-0-2, 17 КО) и Стивеном Фултоном (20-0, 8 КО).

Поединок продлился все 12 запланированных раундов и прошел без явного доминирования какой-либо из сторон. Фултон выглядел предпочтительнее в первых и заключительных раундах, Фигероа – в середине поединка.

Согласно с решением судей, победителем и новым чемпионом WBC и WBO стал Стивен Фултон.

Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) стал новым абсолютным чемпионом мира в легком весе, раздельным решением судей победив Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО).