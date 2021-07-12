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«Футбол – это семья, единство, дом». Фьюри трогательно поддержал сборную Англии после поражения в финале Евро-2020

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15:47
«Футбол – это семья, единство, дом». Фьюри трогательно поддержал сборную Англии после поражения в финале Евро-2020
Тайсон Фьюри / Фото: boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) поддержал сборную Англии после поражения команды «Трех львов» в финале Евро-2020:

Футбол. Это не только о трофеях, и как мы все еще ждем. Это не лишь о голах, которые мы забили, и которые забить не удалось. Это не лишь о путешествии от наших корней и до вершины. Это о новых друзьях, которых мы завели. Людях, которых мы представляем, и рядом с которыми стоим вместе, когда настают тяжелые времена. Это о том, чтобы быть вместе. Футбол – это семья. Это сообщество, это единство, это дом.

«It’s coming to Rome». Футбол победил – Италия стала чемпионом Европы, и это здорово.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Тайсон Фьюри сборная Англии (футбол)

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