«Футбол возвращается домой». Фьюри был вне себя от радости в момент победы Англии над Германией на Евро-2020
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) находится в тренировочном лагере и готовится к предстоящему третьему поединку с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).
Несмотря на важность предстоящего поединка, «Цыганский король» нашел момент для поддержки своей национальной команды на Евро-2020. В момент матча сборной Англии против команды Германии (2:0) Фьюри пел песню Its coming home («Футбол возвращается домой», излюбленная песня болельщиков «Трех львов»):
"It's coming home." @Tyson_Fury— Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) June 30, 2021
Kristian Blacklock pic.twitter.com/hRAvpfJuea
Напомним, что экс-член тренерского штаба Владимира Кличко признался, что со временем признал величие Фьюри.
Фьюри был вне себя от радости в момент победы Англии над Германией на Евро-2020. Видео
Комментарии 0