«Футбол возвращается домой». Фьюри был вне себя от радости в момент победы Англии над Германией на Евро-2020

«Цыганский король» спел песню, знакомую каждому болельщику «Трех львов»

Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) находится в тренировочном лагере и готовится к предстоящему третьему поединку с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).



Несмотря на важность предстоящего поединка, «Цыганский король» нашел момент для поддержки своей национальной команды на Евро-2020. В момент матча сборной Англии против команды Германии (2:0) Фьюри пел песню Its coming home («Футбол возвращается домой», излюбленная песня болельщиков «Трех львов»):

Напомним, что экс-член тренерского штаба Владимира Кличко признался, что со временем признал величие Фьюри.

Фьюри был вне себя от радости в момент победы Англии над Германией на Евро-2020. Видео