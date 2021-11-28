Киевский князь уступил Цыганскому королю. Шесть лет назад Фьюри шокировал Владимира Кличко
Фьюри: «6 лет назад я победил Кличко, но вскоре у меня начались проблемы с психикой»
Тайсон признался, что ежедневно сражается за свое психическое состояние
28 ноября 15:43
Фьюри - Кличко
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри
(31-0-1, 22 КО) в Twitter рассказал, как шесть лет назад у него начались проблемы с психикой после боя с Владимиром Кличко.
«6 лет назад я победил Кличко и стал объединенным чемпионом в супертяжелом весе.
Но вскоре у меня начались проблемы с психикой. Никто и никогда не застрахован от проблем с психикой. Я продолжаю сражаться ежедневно.
Никогда не сдавайтесь те, кто борется. Продолжайте бороться. Да благословит тебя Бог».
Видео поединка, в котором Фьюри шесть лет назад победил Кличко.