Фьюри: «А я рассказывал, как перед боем с Уайлдером я хлопнул пивка?»

«Цыганский король» рассказал о необычном способе подготовки к титульному поединку

Тайсон Фьюри / фото - Getty Images

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал одну забавную историю, которая приключилась перед его первым поединком с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). Цитирует «Цыганского короля» пресс-служба WBC.

«Я не рассказывал, что в 2018 году накануне боя с Уайлдером у меня возникло крепкое такое желание хлопнуть пивасика? И вот я спускаюсь в гостинице по ступенькам, иду в бар, заказываю два пива — для себя и кореша Тима. Он немного такой в шоке, спрашивает: «Чувак, что мы делаем? У тебя завтра бой за титул!» А я ему отвечаю: «Тим, в старые добрые времена все величайшие боксеры нажирались до усрачки в преддверии чемпионских боев. Так что бокальчик пиваса мне точно не навредит. Так все и было! Выпил пиво, мне похорошело, я расслабился, вернулся в номер, вырубился и спал словно младенец. На следующий день чувствовал себя прекрасно и выдал отличный перформанс в ринге».

Пока Фьюри вспоминает о старых добрых временах, Уайлдер обещает оторвать ему голову в предстоящей трилогии.