Фьюри: «Арум знал, что я не заплачу Уайлдеру ни единого цента отступных»

Чемпион WBC рассказал, почему его команда даже не попыталась избежать трилогии

Тайсон Фьюри / фото - Getty Images

Чемпион WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в интервью порталу Daily Mail объяснил, почему его команда даже не попыталась избежать трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), имея на кону бой за звание абсолютного чемпиона хэвивейта с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«Аруму почти 90 лет. Он видел все. А если он чего-то не знает о боксе, то оно того не стоит. Когда суд вынес решение о том, что я должен снова подраться с Уайлдером, он знал, что я не захочу платить ни единого цента, чтобы Деонтей отошел в сторону. Не было ни единого шанса, что Арум заплатит 20 миллионов долларов, о которых просили люди Уайлдера. Он просто забронировал стадион Allegiant в Лас-Вегасе на июль ради трилогии».

Напомним, Фьюри пообещал нокаутировать Уайлдера еще быстрее, чем во втором бою.