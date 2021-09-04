Фьюри: «Бой Усик – Джошуа может сложиться в любую сторону»

Британский тренер предвкушает большой поединок в супертяжелом весе

Фото: talkSPORT

Дядя чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Питер Фьюри предвкушает бой чемпиона мира WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО):

«Это будет очень хороший бой. Я не могу его дождаться. В этом есть интрига – посмотреть на выход в ринг такого мастеровитого боксера, как Усик. Они оба изучали друг друга на протяжении последних трех месяцев и даже раньше. Но теперь на тренировках они работают над тактикой, и будет очень интересно посмотреть, как все сложится. В кулаках Джошуа больше мощи, он крупнее, так что нужно отдать ему преимущество. Однако Усик может дать серьезный бой. Он намного лучше, чем думают люди. Так что давайте посмотрим. Я не думаю, что это будет легкая ночная работа. Собственно говоря, это бой может сложиться в любую сторону».

Ранее Питер Фьюри призвал Джошуа избежать недооценки Усика.

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры сдержанно говорят о поединке, в отличии от промоутеров. Так, представитель украинца Александр Красюк в который раз заявил, что уверен в победе Усика. Эдди Хирн же отстаивает противоположную точку зрения.



Билеты на поединок были распроданы за сутки, а Хирн жалеет, что бой нельзя провести сразу на нескольких аренах, такой большой ажиотаж вызывает это противостояние.



Напомним, Усик тренируется под руководством специалиста, работая с которым он добыл главные победы в карьере – золото Олимпийских игр, а также звание абсолютного чемпиона мира.