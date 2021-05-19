Уайлдер лишил Фьюри возможности встретиться с Джошуа. Но это не единственная проблема, которую он может создать
Фьюри дали неделю на решение вопроса с Уайлдером. Если не справится, то Джошуа подерется с Усиком
Промоутеры украинца и британца уже обсудили бой
19 мая 12:50
Усик и Хирн / Фото: MATCHROOM BOXING
Промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк в комментарии Boxing UK рассказал о разговоре с Эдди Хирном по поводу ситуации с боем против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Вчера утром Хирн написал мне: «Давай пообщаемся в течение часа, потому что у нас, вероятно, есть поединок, который нужно устроить». Мы пообщались, обсудили то как быстро это можно сделать. Эдди сказал, что дал неделю людям Фьюри возможность уладить вопросы с Уайлдером. Если не удастся, то Джошуа, вероятно, придется драться с обязательным претендентом».
Напомним, ранее Тайсон Фьюри заявил, что Уайлдер отказался от отступных.
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