Фьюри: «Даже если я уберу одну руку за спину и подниму одну ногу, то все равно побью Уайта»

«Цыганский Король» признался, что у него нет плана на бой с британцем

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью Dubai Eye 103.8 Sport заявил, что не испытает проблем в поединке с обязательным претендентом на свой титул Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO). «Не знаю, как я буду драться с Уайтом. Посмотрим по моим ощущениям во время боя, потому что, по правде говоря, я не обращаю на этих бомжей особого внимания. Я однозначно могу побить Диллиана Уайта в любом стиле. Даже если я уберу одну руку за спину и подниму одну ногу, то все равно побью его». Тайсон Фьюри приступил к подготовке к поединку против обладателя временного титула Диллиана Уайта.

Рене Тер Велде