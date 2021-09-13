Фьюри: «Деонтей Уайлдер – хороший боец»
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) признался, что считает американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) хорошим бойцом. По словам «Цыганского Короля», то, что «Бронзовый Бомбардировщик» проиграл ему в реванше, не определяет американца, как плохого боксера.
Фьюри цитирует портал boxingnews24.com:
«Деонтей Уайлдер – хороший боец. Он один из лучших в наше время. У него так много боев, так много побед и так много отличных шоу. То, что он проиграл мне, не определят его, как плохого бойца. Я пытался сказать это раньше, во время другого интервью.
Поражения не определяют нас, как бойцов. Это часть нашей работы, но важно как мы возвращаемся и как ведем себя после проигрыша. У Мухаммеда Али было пять поражений, по-моему, у Майка Тайсона столько же. Многие великие бойцы проигрывали свои бои, но это не определяло их карьеру.
Есть бойцы, которые не имеют поражений, но при этом не хотят принимать настоящие вызовы. Это не хорошо. Их просто не запомнят».
Промоутер Боб Арум заверил, что третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером обязательно состоится 9 октября.