Фьюри: «Действительно ли публика требует моего противостояния с Усиком?»

Чемпион WBC считает, что его противостояние с Джошуа вызвало бы больший ажиотаж

Тайсон Фьюри / фото - Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) считает, что его потенциальный поединок с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО) не будет так интересен британским фанам, как мог бы быть его бой с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Слова Фьюри приводит YouTube канал Frank Warren's Queensberry Promotions.

«Действительно ли публика требует моего боя с украинцем, который не разговаривает на английском, с иностранцем, или же она требует крупнейшего британского противостояния со времен поединка Леннокс Льюис – Фрэнк Бруно? Я бы сказал, что мой бой с Джошуа – лучший вариант для болельщиков».

Напомним, Эдди Хирн рассказал, когда официально объявят реванш Усик – Джошуа.