Фьюри: «Уайт способен нокаутировать любого, если попадет чисто»
Фьюри: «Диллиан Уайт, у тебя есть три дня!»
Британец все еще ждет действий от соотечественника
16 февраля 20:45
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KО) все еще ждет действий от обладателя «временного» титула WBC Диллиана Уайта (28-2, 19 KО).
«Диллиан Уайт, у тебя есть три дня!»
3 DAYS LEFT @DillianWhyte pic.twitter.com/BPQCEmWefE— TYSON FURY (@Tyson_Fury) February 16, 2022
Тайсон Фьюри считает Диллиана Уайта опасным соперником.
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