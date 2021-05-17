С Джошуа не сравнится. Все гонорары Тайсона Фьюри в профессиональной карьере
Фьюри: «Джошуа, добро пожаловать в Тайсоновскую Аравию»
Тайсон уверен в месте проведения боя
17 мая 18:36
Тайсон Фьюри / Фото: instagram
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в Instagram оставил сообщение, адресованное обладателю титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
«Джошуа, добро пожаловать в Тайсон Аравийский. Шоу Цыганского короля продолжается в 2021 году».
Напомним, ранее промоутер Боб Арум рассказал о деталях переговоров по поводу проведения поединка в Саудовской Аравии.