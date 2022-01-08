«Фьюри, Джошуа и Уайлдер вообще без навыков». Легендарный супертяж жестко прошелся по топам хэвивейта

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Легендарный американский супертяж Ларри Холмс жестко высказался о топовых боксерах дивизиона – Тайсоне Фьюри (31-0-1, 22 KO), Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и Деонтее Уайлдере (42-2-1, 41 KO):



Любой должен двигаться как Ларри Холмс. Послушайте, бокс о том, чтобы бить, а по тебе не попадали. Но Фьюри получает много. Я думаю, что он хочет показать людям, что он может держать удар.