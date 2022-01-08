Валлин: «Фьюри – жесткий парень, но любого можно отправить в нокаут»
«Фьюри, Джошуа и Уайлдер вообще без навыков». Легендарный супертяж жестко прошелся по топам хэвивейта
Холмс заявил, что раньше все было лучше
08 января 10:30
Фото: thetimes.co.uk
Легендарный американский супертяж Ларри Холмс жестко высказался о топовых боксерах дивизиона – Тайсоне Фьюри (31-0-1, 22 KO), Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и Деонтее Уайлдере (42-2-1, 41 KO):
У них нет никаких навыков. Послушайте, они исполняют джеб почти от корпуса. Это не имеет смысла. Ты должен наносить прямой удар. Если ты делаешь все верно, ты не получишь удара с правой от соперника, ведь я защищаюсь левой рукой во время своего удара. Они не знают, как выбрасывать двойки.
Любой должен двигаться как Ларри Холмс. Послушайте, бокс о том, чтобы бить, а по тебе не попадали. Но Фьюри получает много. Я думаю, что он хочет показать людям, что он может держать удар.
Холмс также заявил, что Александр Усик (19-0, 13 KO) не заслуживает внимания.
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