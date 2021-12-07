Фьюри едва не убил брата? Баловство Тайсона чуть не загнало Томми в гроб

Из-за проблем со здоровьем британец снялся с боя с блогером

Фото: Twitter

Брат чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Томми Фьюри (7-0, 4 KO) рассказал о причинах того, что он в за две недели до боя с Джейком Полом (4-0, 3 KO) решил сняться с поединка:



Первые две недели тренировочного лагеря были замечательными. Но четыре недели назад у меня начались большие проблемы с дыханием. Я часто задыхался и выхаркивал много мокроты. Но я старался не обращать внимание, надеялся, что все пройдет. Но когда начались спарринги, мое тело было невероятно слабо. В ходе сессии я съежился от боли и понимал, что со мной что-то не так. Я отправился в больницу и сделал МРТ. У меня обнаружили перелом ребра и еще несколько переломов, а также бактериальную инфекцию. Я надеялся, что у меня будет время восстановиться. Но этого не случилось, и я принял решение сняться с поединка.

Напомним, что «Цыганский король» готовил брата к поединку. И в ходе тренировок Тайсон жестко надавал ему в район грудной клетки тяжелым медицинский мячом – и по датам сходится с начало проблем Томми. Так что баловство Фьюри едва не закончилось плачевно для всего семейства.

А Пол уже нашел себе нового старого соперника.