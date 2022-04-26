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Фьюри: «Если бы дело было в деньгах, я бы продолжил боксировать, но это не так»

«Цыганский Король» признался, что финансы не мотивируют его продолжать карьеру
Бокс Профессиональный бокс
13:00
Фьюри: «Если бы дело было в деньгах, я бы продолжил боксировать, но это не так»
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) признался, что деньги не мотивируют его продолжать карьеру.

Фьюри цитирует портал boxingscene.com:

«Несколько лет моей карьеры напоминали сказку. Я добился большего, чем когда-либо мечтал. Я очень горжусь этим. Знаю, что гордость это не лучшая из вещей, но я горжусь своими победами. Я выиграл все пояса, которые только можно было завоевать.

Если бы дело было в деньгах, я бы продолжил боксировать, но это не так. Я никогда не дрался ради денег. Я собираюсь отправиться домой к жене и детям. Я провел много времени вне дома и выполнил все, что хотел. Я завершил карьеру в звании непобежденного чемпиона мира. Такое удавалось только мне и Рокки Марчиано».

Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта (28-3, 19 KO) в шестом раунде.

Рене Тер Велде
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