Фьюри: «Если бы дело было в деньгах, я бы продолжил боксировать, но это не так»

«Цыганский Король» признался, что финансы не мотивируют его продолжать карьеру

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) признался, что деньги не мотивируют его продолжать карьеру. Фьюри цитирует портал boxingscene.com: «Несколько лет моей карьеры напоминали сказку. Я добился большего, чем когда-либо мечтал. Я очень горжусь этим. Знаю, что гордость это не лучшая из вещей, но я горжусь своими победами. Я выиграл все пояса, которые только можно было завоевать. Если бы дело было в деньгах, я бы продолжил боксировать, но это не так. Я никогда не дрался ради денег. Я собираюсь отправиться домой к жене и детям. Я провел много времени вне дома и выполнил все, что хотел. Я завершил карьеру в звании непобежденного чемпиона мира. Такое удавалось только мне и Рокки Марчиано». Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта (28-3, 19 KO) в шестом раунде.

Рене Тер Велде