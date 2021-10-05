Фьюри: «Если бы мы дрались с Усиком, то наша психологическая битва была бы признана несостоявшейся»

«Цыганский Король» сомневается, что сможет сломать украинца ментально в случае их поединка

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves признался, что ему бы не удалось психологически сломать обладателя титулов WBA, WBO и IBF, украинца Александра Усика (19-0, 13 КО), если бы у них был назначен поединок. «Если бы мы дрались с Усиком, то наша психологическая битва была бы признана несостоявшейся. Как вы знаете, он не лучшим образом говорит по-английски и не является самой яркой личностью в мире. Так что парню, который не разговаривает на английском, достаточно сложно приехать в Англию и переговорить лучшего оратора в истории этого вида спорта. Этого не произойдет. Усик – очень хороший боец. То, что он делает за пределами ринга, никак не влияет на его действия на ринге, и наоборот. Я сомневаюсь, что если одновременно оденусь в костюмы Бэтмена и Супермена, то это как-то существенно повлияет на подход Усика к бою. Я не думаю, что его пугают боксеры и подобные вещи. Для него это просто работа. Усик провел сотни боев в любителях, он двукратный чемпион мира. Так что Александр привык ко всему». Тайсон Фьюри готов провести бой против Александра Усика.

Рене Тер Велде