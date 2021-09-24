Портер рассказал, что необходимо Уайлдеру для победы над Фьюри
Фьюри: «Если Джошуа не попадет по Усику в начале боя, то я предвижу даже досрочное поражение «Эй Джея»
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13:00
Тайсон Фьюри / Фото - torontosun.comЧемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) с уверенностью заявил, что обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) может нокаутом проиграть Александру Усику (18-0, 13 КО), если сам не финиширует украинца в начале поединка.
Цитирует Фьюри BoxingScene.
«Я жду, что Джошуа выйдет и попытается чуть больше боксировать, потому что теперь он дерется по-новому и использует джеб. Он знает, что ему не хватает выносливости, чтобы удерживать соперника под постоянным давлением, потому что у него после трех раундов заканчивается бензин. Затем ему нужно сбавить темп на 3-4 раунда. Так что ему не удастся это с Усиком, ведь Александр все время будет сидеть на нем, он заставит его драться. Я ожидаю неудобного поединка. Возможно, несколько раундов будет длиться шахматная партия. Я действительно жду, что у Джошуа закончатся идеи. Если он не попадет по Усику в начале боя, не вынесет его оттуда мощными ударами, то я предвижу тяжелый вечер для «Эй Джея», возможно даже досрочное поражение».
Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.
Некоторые эксперты выражают обеспокоенность тем, что бой пройдет в Лондоне, а значит победу по очкам Усику никто не отдаст.
Напомним, на сайте XSPORT будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.
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