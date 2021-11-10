Фьюри: «Если Томми не сможет вырубить Пола, то пусть даже не возвращается домой»

Чемпион супертяжелого веса – о предстоящем поединке брата

Тайсон Фьюри / фото - getty images

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) высказался о о предстоящем поединке своего брата Томми Фьюри с блогером Джейком Полом. В интервью порталу BoxingScene Фьюри заявил, что не хочет видеть брата дома, если тот проиграет Полу.

«Я думаю, что это действительно хороший бой для всех, кто будет смотреть его по всему миру. Этот поединок интересует многих людей. Это двое молодых, непобежденных парней. Я очень жду этого боя. Это будет отличная ночь. Я думаю, Томми нокаутирует Джейка. Никакого неуважения к Полу, но, как я сказал Томми, если он не сможет вырубить Джейка, то пусть летит в другую страну и там остается. Он не вернется домой».

Как Тайсон Фьюри готовит своего брата к бою с Джейком Полом. Видео