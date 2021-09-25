Фьюри: «Если Усик воспользуется недостатками Джошуа, то это будет стоять мне больших денег»

«Цыганский Король» назвал слабые стороны AJ

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) назвал слабые стороны соотечественника Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), который владеет титулами WBA, WBO и IBF в его весовой категории. При этом «Цыганский Король» опасается, что украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) воспользуется этим во время их боя, и он потеряет большие деньги.

Фьюри цитирует портал boxingnews24.com:

«Одна вещь, которую мы видели раньше в Джошуа – это то, что он плохо себя чувствует под давлением. В таком положении он разваливается как дешевая подушка, которая продается в дешевом магазине. Под давлением он трещит по швам и это уже может случиться здесь, сегодня. Если Усик воспользуется его недостатками, то это будет стоять мне около ста миллионов долларов. Да, я болею за Джошуа, но у меня есть сомнения».

На портале XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.