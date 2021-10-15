Фьюри глумится над Уайлдером: продает унизительные для Деонтея фотографии с их боя

А ведь боксеры только обменялись респектами

Фото: Top Rank

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) на своем сайте начал продавать фотографии с боя против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО).

В разделе «воспоминания», желающие могут приобрести снимки, на котором «Цыганский король» избивает американца. Все фотографии подписаны Фьюри.

Интересно, что накануне казалось, что боксеры наконец примирились, обменявшись уважительными постами в социальных сетях.

Фьюри дважды побывал на настиле ринга, однако в 11-м раунде сам сумел нокаутировать обессиленного Уайлдера. После боя «Цыганский король» закатил несколько вечеринок, а вот «Бронзовый бомбардировщик» отправился в больницу.



Что же касается будущего боксеров, то в команде Фьюри намерены драться только с обладателем остальных поясов Александром Усиком. По поводу Уайлдера были опасения, что он завершит карьеру, но окружение «Бронзового бомбардировщика» опровергло эту информацию.