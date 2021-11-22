«Фьюри готов драться с любым». Паркер не понимает, почему WBC не назначил Уайта обязательным претендентом

Новозеландец считает, что Диллиан уже очень долго ждет своего шанса

Фьюри и Паркер / Фото: Twitter Джозефа

Экс-чемпион мира Джозеф Паркер (29-2, 21 KO) в интервью iFL TV поделился мнением о решении WBC не назначать Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) обязательным претендентом на бой с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO):



Я не знаю, что сказать об этом. Диллиан уже очень долго ждет своего шанса. Я не особо знаю, что происходит в WBC. Но Тайсон готов драться с любым. Фьюри тренируется не покладая рук.

Также Паркер рассказал, для чего ему нужен реванш с Дереком Чисорой (32-11, 23 KO).