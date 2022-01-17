Фьюри может подраться с последним соперником Виталия Кличко
Фьюри и Паркер жестко пробивают друг другу по корпусу в тренировочном лагере
Топы супертяжелого веса работают на максимум
17 января 23:43
Фьюри и Паркер / Фото: Twitter Джозефа
Обладатель титула WBC в супертяжело весе Тайсон Фьюри (31-0, 22 KO) вместе с экс-чемпионом хэвивейта Джозефом Паркером (30-2, 21 KO) находятся в тренировочном лагере.
И топы «королевского» дивизиона не дают друг другу спуска – мощно работают по корпусу во время спаррингов:
Напомним, что в случае отказа от предстоящего поединка Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) «Цыганский король» может подраться с последним соперником Виталия Кличко.