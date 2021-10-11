Фьюри из-за повреждения «на одной ноге» месился с Уайлдером

«Цыганский король» едва не сломал лодыжку в моменте с первым нокдауном американца

Фото: Top Rank

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) раскрыл неприятные подробности третьего поединка с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO), в котором он победил нокаутом в 11-м раунде.



«Цыганский король» признался, что был близок к перелому лодыжки в концовке третьей 3-минутки. Фьюри после комбинации, которая привела к первому нокдауну в бою, перенес вес на левую ногу и она заметно подкосилась.

Слова Фьюри приводит Mirror:

После апперкота, которым я уронил Уайлдера на канвас, я чуть не сломал ногу. Моя лодыжка не выдержала и потом ужасающе болела.

Тот самый момент:

Напомним, что в команде Фьюри желают драться либо с обладателем титулов WBO/WBA/IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO), либо ни с кем.