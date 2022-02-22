Уайт: «Я пытался добиться боя с Фьюри уже долгое время»
Фьюри: «Какая неожиданность, Уайт подписал контракт на 8 миллионов долларов»
«Цыганский король» удивлен играми разума от Диллиана
13:20
Фото: Top Rank
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своем Instagram отреагировал на информацию о подписании контракта Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO) на их поединок:
Боже, Уайт подписал контракт на 8 миллионов долларов. Вот так неожиданность. Что за придурок. Разве это вообще стоит обсуждать?
Диллиан подписался на самый большой гонорар, который он может получить в своей жизни. Господи, голова раскалывается от таких игр разума. Я не знаю, может я схожу с ума. В моем тренировочном лагере теперь бардак.
Сражение должно пройти 23 апреля на «Уэмбли», но официально это еще не подтверждено.
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