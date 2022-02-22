Фьюри: «Какая неожиданность, Уайт подписал контракт на 8 миллионов долларов»

«Цыганский король» удивлен играми разума от Диллиана

Фото: Top Rank

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своем Instagram отреагировал на информацию о подписании контракта Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO) на их поединок:



Боже, Уайт подписал контракт на 8 миллионов долларов. Вот так неожиданность. Что за придурок. Разве это вообще стоит обсуждать? Диллиан подписался на самый большой гонорар, который он может получить в своей жизни. Господи, голова раскалывается от таких игр разума. Я не знаю, может я схожу с ума. В моем тренировочном лагере теперь бардак.

Сражение должно пройти 23 апреля на «Уэмбли», но официально это еще не подтверждено.