Фьюри: «Меня интересуют только два боя»

«Цыганский Король» не хочет драться с Джойсом и Уайтом

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) заявил, что на данный момент ему интересны только два потенциальных соперника – Александр Усик (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

«Цыганского Короля» цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Нет, я не заинтересован в поединке с Джо Джойсом. Меня не интересует Диллиан Уайт. Я каждый день кайфую от себя, вот и все. Я всегда говорил, что меня интересуют только два боя – с Энтони Джошуа и Александром Усиком. Все остальное мне неинтересно. Буду ли я драться в феврале, если не заполучу Усика или Джошуа? Вот тогда мы и увидим, не так ли? Сейчас ноябрь, так что за несколько месяцев много чего может произойти».

Тайсон Фьюри надеется, что Энтони Джошуа уступит ему право драться против Александра Усика.