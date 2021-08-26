Арреола – о третьем поединке Уайлдер – Фьюри: «Деонтей сделает все, чтобы восстановить свою репутацию»
Фьюри: «Мое любимое фото – снимок с семьей, на заднем фоне которого я бью Кличко в рожу»
«Цыганский» король вновь вспомнил украинскую легенду бокса
18:31
Владимир Кличко против Фьюри / Фото: Sky Sports
Во время экскурсии по своему дому чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) рассказал о своей любимой фотографии:
Это одна из моих самых любимых фотографий – великолепное семейный снимок, и я бью Кличко в рожу на заднем фоне.
Напомним, что 9 октября пройдет трилогия «Цыганского короля» и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO), для подготовки к которой британец взял перерыв от соцсетей.