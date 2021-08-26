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Фьюри: «Мое любимое фото – снимок с семьей, на заднем фоне которого я бью Кличко в рожу»

«Цыганский» король вновь вспомнил украинскую легенду бокса
Бокс Профессиональный бокс
18:31
Фьюри: «Мое любимое фото – снимок с семьей, на заднем фоне которого я бью Кличко в рожу»
Владимир Кличко против Фьюри / Фото: Sky Sports

Во время экскурсии по своему дому чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) рассказал о своей любимой фотографии:

Это одна из моих самых любимых фотографий – великолепное семейный снимок, и я бью Кличко в рожу на заднем фоне.

Напомним, что 9 октября пройдет трилогия «Цыганского короля» и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO), для подготовки к которой британец взял перерыв от соцсетей.

Олег Шумейко-младший
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Тайсон Фьюри Владимир Кличко

Комментарии 2

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26 августа 2021г. 20:41
Тайсон Фьюри боксер среднего уровня. Но он высокорослый и с большим габаритом, что и ему позволяет доминировать над соперниками. А на счет храбрости можно сказать что он очень трусливый боксер, и  открыто опасается ответного удара.Если хорошенько попасть в него, то можно вырубить его. Другой боксер точно с таким габаритом и чуть с лучшей техникой  может легко перебоксировать его.  А как человек - он дерьмо, и этим все сказано!
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26 августа 2021г. 20:25
Вот гадость со стороны  Тайсона Фьюри. Это он - гондон и шакал, струсил  реванша с Владимиром Кличко, который собирался его нокаутировать. И прикинулся Фьюри психобольным - шизофренником. А потом превратился в бомжа. Ну так почему об этом умалчивает все. Ну почему не выложит фото где Фьюри просрал реванш, и ходил как шакал избегая в копюшонке,  чтобы его не узнали.
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