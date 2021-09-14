Очень солидно. Выхрист выступит в андеркарде поединка Уайлдер – Фьюри
Фьюри: «Могу снова попробовать кровь Уайлдера на вкус»
«Цыганский король» намерен вновь разобраться с американцем в предстоящем бою
14 сентября 22:22
Тайсон Фьюри / Фото - ports-addict.netЧемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в интервью YouTube-каналу «Frank Warren’s Queensberry Promotions» вспомнил свой предыдущий поединок с американцем Деонтем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
«Я могу снова попробовать кровь Уайлдера на вкус. Перед прошлым боем я сказал Андре Уорду, что хочу почувствовать кровь Деонтея. Я немножко ее попробовал, когда была возможность. Это было очень приятно. Это был вкус крови. У него такая же кровь, как и любого другого человека».
Напомним, третий поединок между Фьюри и Уайлдером состоится 9 октября в Лас-Вегасе (штат, Невада).
Ранее в их противостояниях была ничья и победа Фьюри нокаутом.
Непобежденный украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (7-0, 5 КО) проведет поединок в андеркарде третьего боя Фьюри – Уайлдер.