Фьюри: «Моя мама не до конца понимает, чего я такого достиг в боксе, что стал таким популярным»

«Цыганский Король» рассказал, как Эмбер Фьюри относится к его результатам в спорте

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) рассказал, как относится к достижениям в боксе и популярности его мама – Эмбер Фьюри. Британца цитирует dailymail.co.uk: «Честно говоря, моя мама не до конца понимает, чего я такого достиг в боксе, что стал таким популярным. Как-то после боя с Уайлдером я водил ее по магазинам в Манчестере и люди постоянно подходили ко мне, чтобы сфотографироваться или взять автограф. Она не могла этого понять и спрашивала меня: «Сынок, откуда ты знаешь столько людей?» Мне пришлось объяснять ей, что являюсь чемпионом мира, и люди следят за моей карьерой, поддерживают меня». «Цыганский Король» также рассказал, как мама отругала его, за то, что он хотел купить ей сумку. «Я очень люблю свою маму. Как-то я ей купил любимые духи и хотел купить сумку Louis Vuitton, но в итоге она отругала меня: «Не трать свои деньги на это. Экономь, потому что никогда не знаешь, когда они понадобятся». Только мать может так отругать мультимиллионера. Она всегда беспокоилась обо мне больше, чем о себе. Я думаю, что именно такой должна быть мама». Тайсон Фьюри считает себя лучшим боксером хэвивейта.

Рене Тер Велде