Фьюри: «Моя самая ценная победа – над Деонтеем Уайлдером»

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью Frank Warren's Queensberry Promotions признался, что считает победу над Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) самой ценной в своей коллекции.

Когда я впервые дрался с Чисорой, он был непобежденным, шел на первом месте в мировом рейтинге. Я преподал ему урок бокса. А когда мы бились через несколько лет, он был молод и в хорошей форме, его еще не били миллион раз, как после этого. Это был мисматч, односторонний бой, время отдыха.

Через несколько лет с ним подрался Диллиан Уайт. На мой взгляд, Уайт проиграл первый бой и уступал во втором, но нокаутировал Дерека, так что там все по-честному. Но в любом случае у них 50 на 50, может быть, 55 на 45. Они очень похожи. В отдельно взятый день любой может победить».