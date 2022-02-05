Фьюри назвал причины своего неубедительного выступления в третьем бою с Уайлдером
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в интервью ESPN признался, что продолжительный простой и проблемы со здоровьем новорожденной дочери не позволили ему как следует подготовиться к третьему поединку с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).
«Я не был слишком самоуверенным или дерзким. Просто много чего происходило в моей жизни. Во-первых, я провел вне ринга 22 месяца из-за COVID-19, и это мне не помогло. Во-вторых, за пять недель до поединка у меня родилась дочь. Она пережила смерть, но потом мы снова вернули ее к жизни. В детской больнице в Ливерпуле я побывал в аду и вернулся обратно, наблюдая за своей новорожденной дочкой, которую потерял, а потом снова обрел.
Так что к этому бою я начал готовиться первого сентября и подрался с Уайлдером 9 октября. Не забывайте, что я пересек океан и пытался акклиматизироваться. Мягко говоря, мой тренировочный лагерь перед этим поединком был так себе.
Но в любом случае я не оправдываюсь. Уайлдер получил то, что получил – улетел в глухой нокаут. Это был эпичный бой. Возможно, так даже получилось лучше, потому что если бы я был хорошо готовым и активным, как во втором бою, то это была бы односторонняя битва супертяжеловесов, и наша трилогия не стала бы одной из величайших в истории бокса. Поэтому я не жалуюсь».
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