Фьюри назвал Усика напичканным стероидами средневесом

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 18
Сейчас 4
Сегодня 15
Завтра 16
Развернуть Свернуть
Хоккей (11 событий из 16) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Таппара - Ред Булл Мюнхен -:- Перенесен
20:00 Фрелунда - Регле 1:3 Окончен
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - Белый Барс 1:5 Окончен
18:30 Донбасс - СК Сокол 4:2 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинс 3:7 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
04:00 Колорадо Эвеланш - Сиэтл Кракен 4:3 Окончен
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Нью-Йорк Рейнджерс 3:1 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс 103:99 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Юта Джаз 126:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс 101:98 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс 111:96 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 91:111 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс 114:108 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Кливленд Кавальерс 108:109 Окончен
Хоккей (3 события из 3) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
05:00 Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинс 1:3 Перерыв
05:00 Вегас Голден Найтс - Торонто Мейпл Лифс 2:3 3-й период
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Детройт Ред Уингс 1:0 2-й период
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 34:52 3-я четверть
Хоккей (9 событий из 13) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:6 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Чикаго Блэкхокс 2:4 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Ванкувер Кэнакс 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш 5:4 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинс 1:3 Перерыв
05:00 Вегас Голден Найтс - Торонто Мейпл Лифс 2:3 3-й период
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Детройт Ред Уингс 1:0 2-й период
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Вашингтон Уизардз - Оклахома-Сити Тандер 122:118 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Финикс Санс 95:99 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс 133:87 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс 128:125 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Голден Стэйт Уорриорз 116:108 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 34:52 3-я четверть
Хоккей (6 событий из 13) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Альтаир - Мариуполь -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
04:30 Эдмонтон Ойлерс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
05:00 Аризона Койотис - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Индиана Пэйсерс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
05:00 Чикаго Буллз - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 БК Тернополь - Химик -:- Запланирован

Фьюри назвал Усика напичканным стероидами средневесом

И пообещал вернуть все чемпионские титулы в Британию
Бокс Профессиональный бокс
11 января 21:53
Фьюри назвал Усика напичканным стероидами средневесом
Тайсон Фьюри / Фото: Sporting News

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) рассказал для iFL TV о намерении вернуть чемпионский пояса WBA, IBF, WBO из Украины в Британию.

«Знаете, я не могу поверить, что Эй Джей вернул Украине все пояса в супертяжелом весе. И это после всей моей тяжелой работы по их возвращению. Большой и бесполезной работы.

К тебе подошел маленький, напичканный стероидами человечек из среднего веса и забрал все твои пояса. Но для их возвращения понадобится настоящий британский бомбардировщик из Ланкастера, как я. Пойду и освобожу бесполезного маленького человека от ремней и верну их в Британию».

Напомним, ранее глава WBC Ukraine заявил, что в бою с Фьюри шансы Усика 50 на 50.


Источник: XSPORT Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тайсон Фьюри Александр Усик Энтони Джошуа

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
11 января 2022г. 23:44
Давай не словом, а делом
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Украинский боксер: «Мне кажется, Фьюри лучше Усика во всем»
Украинский боксер: «Мне кажется, Фьюри лучше Усика во всем»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 22:30
Планы на завершение карьеры уже есть. Усик учится на психолога
Планы на завершение карьеры уже есть. Усик учится на психолога
Бокс Профессиональный бокс
11 января 21:05
Арреола: «Руис ни за что не победит Фьюри»
Арреола: «Руис ни за что не победит Фьюри»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 20:15
Глава WBC Ukraine: «В бою с Фьюри шансы Усика 50/50»
Глава WBC Ukraine: «В бою с Фьюри шансы Усика 50/50»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 18:55
«Он сделал мне больно». Джошуа страдает после поражения от Усика сильнее, чем после нокаута от Руиса
Мнение
«Он сделал мне больно». Джошуа страдает после поражения от Усика сильнее, чем после нокаута от Руиса
Бокс Профессиональный бокс
11 января 18:24
Усик рассказал, какие у него цели в боксе
Усик рассказал, какие у него цели в боксе
Бокс Профессиональный бокс
11 января 12:03
4

Новости: Бокс

Украинский боксер: «Не думаю, что Ломаченко когда-либо будет абсолютом»
Украинский боксер: «Не думаю, что Ломаченко когда-либо будет абсолютом»
Профессиональный бокс
11 января 22:50
Украинский боксер: «Мне кажется, Фьюри лучше Усика во всем»
Украинский боксер: «Мне кажется, Фьюри лучше Усика во всем»
Профессиональный бокс
11 января 22:30
Фьюри назвал Усика напичканным стероидами средневесом
Фьюри назвал Усика напичканным стероидами средневесом
Профессиональный бокс
11 января 21:53
Джойс назвал сроки следующего поединка
Джойс назвал сроки следующего поединка
Профессиональный бокс
11 января 21:30
Планы на завершение карьеры уже есть. Усик учится на психолога
Планы на завершение карьеры уже есть. Усик учится на психолога
Профессиональный бокс
11 января 21:05
Арреола: «Руис ни за что не победит Фьюри»
Арреола: «Руис ни за что не победит Фьюри»
Профессиональный бокс
11 января 20:15
Тренер Бетербиева: «Я не буду винить Канело, если он не подерется с Артуром»
Тренер Бетербиева: «Я не буду винить Канело, если он не подерется с Артуром»
Профессиональный бокс
11 января 19:25
Глава WBC Ukraine: «В бою с Фьюри шансы Усика 50/50»
Глава WBC Ukraine: «В бою с Фьюри шансы Усика 50/50»
Профессиональный бокс
11 января 18:55
Спарринг-партнер Джошуа: «Усик питается чрезмерной активностью соперника»
Спарринг-партнер Джошуа: «Усик питается чрезмерной активностью соперника»
Профессиональный бокс
11 января 18:40
Все новости

Популярные новости

Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
15
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Футбол В Украине
05 января 11:06
6
Сборная Украины не смогла вылететь в Вену. Матчи со швейцарцами остаются под вопросом
Сборная Украины не смогла вылететь в Вену. Матчи со швейцарцами остаются под вопросом
Гандбол
06 января 12:28
1
Все новости