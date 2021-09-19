Фьюри называет Кличко «бомжом», но признал – он великий боксер, один из лучших. Хоть и не сказал это прямо

Британец открыл душу и поведал о том, что творилось с ним после победы над украинцем

Интервью

Тайсон Фьюри / Фото - by Al Bello/Getty Images

История Тайсона Фьюри, первого в истории боксера, который в течение карьеры владел всеми главными поясами супертяжелого веса, уникальна. И, на самом деле, вдохновляющая.

Она не об идеальном атлете. Она о том, как человек опустился на глубочайшее дно, но нашел в себе силы оттолкнуться и вновь подняться на вершину. А это, согласитесь, заслуживает уважения.

Фьюри (30-0-1, 21 КО) повсеместно называет всех своих соперников «бомжами», а себя – «королем». В 2015 году британец победил Владимира Кличко и стал одной из главных звезд современного бокса. На тот момент украинец был доминирующей силой в супертяжелом весе.

Но Тайсон ни тогда, ни сейчас не стеснялся его оскорблять. «Бомжара», «неудачник», «наркоман», «тупой украинец» – это лишь часть из того, что прилетало в сторону Кличко от Фьюри. Однако, на самом деле, Тайсон признает – Кличко великий боксер, его лучший, самый достойный соперник в карьере. Он не говорит об этом прямым текстом, но…

Фьюри настолько хотел победить украинца, что после того, как нанес ему поражение, лишился мотивации жить дальше. Не просто боксировать, а жить. А это настоящее признание величия соперника.

«Моей мечтой с самого детства было побить Владимира Кличко. Когда я был молод, Кличко уже был чемпионом. Я всегда смотрел на него. И когда я достиг цели, то игра закончилась. Я не хотел продолжать.

Плюс, я был психологически неустойчив. Подготовка к этому поединку была очень депрессивной, грустной и тревожной. У меня всегда была цель – побить Кличко. Она помогала мне придерживаться пути. Но как только я лишился этой цели, то у меня больше не было того, на чем я могу концентрироваться, что будет меня мотивировать. Я пал духом. Я не хотел жить. В 27 лет я хотел умереть. Я был бы рад покончить со всем. Так оно и было.

Никто и ничто не могло вернуть меня к жизни. Ни жена, ни дети – я не думал о них, я не думал ни о чем. Каждый день я просыпался и просто хотел умереть. Это было сумасшествие. Понять меня сможет только человек, который прошел через глубокую депрессию.

Ты просыпаешься, и даже если на улице светит солнце, то для тебя все выглядит серым, ты все время негативно настроен. И ты заражаешь этим людей, которые рядом с тобой. Они тоже становятся негативными и подавленными. Ты отбрасываешь всех от себя, ты хочешь быть наедине, в темном углу. Чтобы тебя оставили наедине.

Полное интервью Тайсона Фьюри Гари Невиллу:

Но моя проблема была еще и в том, что я постоянно ел. Много ел. И становился все больше и больше. Я все больше и больше погружался в депрессию. Я не думал, что когда-либо вернусь в бокс. Я понимал, что если не умру, то не смогу зайти дальше сумасшедшего дома.

У меня в тот момент не было семейной жизни. Я днями пропадал из дому и пил. Жена звонила мне, а я отключал телефон. Они думали, что я покончу с собой. Думали, что я ушел из жизни. Они обзванивали всех, искали меня: «Не видели ли вы Тайсона? Я два дня не могу его найти. Я боюсь, что он покончил с собой».

Потому что постоянно было такое: «Что же, сегодня именно тот день, когда я убью себя». Я даже совершил одну попытку. Это было не лучшее время в моей жизни. Я был в темном, одиноком, ужасном месте. Я не хочу туда возвращаться. Никогда.

Как я вернулся? Я был на дне где-то 2,5 года. И в одну ночь я снова сидел в баре, выпивал. Это был Хэллоуин. И ко мне на мгновение вернулся рассудок. Я подумал: «Что к чертям собачим я здесь делаю?» На Хэллоуин я должен быть дома.

Я посмотрел вокруг – там была только молодежь, ребята из колледжа. И я подумал: «Ты ведь женатый человек, у тебя весь мир был в руках, а ты этого лишился. Зачем? Поднимай задницу и возвращайся домой». Это был будто голос в моей голове. Я поставил пиво на стол и ушел оттуда.

На часах было где-то 7:30. Я вернулся домой, поднялся на второй этаж и упал на колени. Я начал плакать. Я плакал, плакал и плакал еще. И начал молиться Господу. Я сказал, что больше не выдерживаю. Говорил, что я пытался начать тренироваться, но у меня не было мотивации. Два дня тренировок – и я опять в депрессии.

Я поднялся. Мне казалось, что прошла вечность, а, на самом деле, это были несколько минут. И я почувствовал, что груз упал с моих плеч. И я сказал жене: «Завтра я возьмусь за возвращение. Я снова стану чемпионом мира».

Она не поверила мне, потому что я говорил так каждый раз, когда напивался: «Я начну тренироваться в понедельник. Все, с меня достаточно». Но тогда в среду я уже снова был в баре.

В этот раз я проснулся на следующее утро, вышел на пробежку. Думал, что сейчас со своими 177 килограммами пробегу где-то милю. Но это было непросто, и я начал просто идти. Листаю Instagram и вижу видео Деонтея Уайлдера, он говорит: «Недавно видел Фьюри. От него осталась лишь тень. Он никогда не вернется. Даже не думайте, что мы когда-либо подеремся». Я подумал, что вернусь и покажу ему, что именно я лучший в этом дивизионе.

Я позвонил своему советнику и сказал, что сейчас вешу 177 кг, но начинаю тренироваться и готовлюсь к возвращению. Никто мне не верил. Но я тренировался каждый день, вес быстро сходил. Я набрал Френку Уоррену и сказал, что хочу вернуться. Он спросил насколько я серьезен:

– Очень.

– Хорошо, тогда готовься на июнь, – у меня было полгода, чтобы согнать 60 кг.

В своем первом поединке после возвращения я весил 125 кг. В Манчестере был аншлаг. Мой первый бой за три года, там было написано: «Он возвращается».

Первый бой Тайсона Фьюри после возвращения:

Когда я был на дне, то обращался за помощью к психиатру. Сейчас мы не встречаемся. Но тогда я много с ним разговаривал. Он диагностировал у меня биполярное расстройство и много других вещей.

Сейчас я чувствую себя хорошо, но до возвращения в ринг... Немногие люди это знают, но я начал спать с включенным светом – я боюсь оставаться в темноте в одиночестве. Не знаю почему. Кто ко мне заберется? Я ведь больше 2 метров ростом, больше 100 кг весом. Это была тревога.

У меня были приступы тревоги. У меня было ощущение, что сердце останавливается, что я умираю, что я точно умираю. Но на самом деле все было нормально. Я просто переживал свои самые большие страхи. И это было постоянно.

Это не было связано с каким-то конкретным человеком или какой-то конкретной вещью. Просто казалось, что все твои кошмары осуществятся. Такие они, приступы тревоги. У меня их нет с того самого дня, как я вернулся.

Думаю, из-за того, что у меня снова появилась цель, мотивация. У меня есть на что направлять мои мысли. Никто не сможет сдвинуть меня с пути, если я выбрал идти по нему. Я всегда достигал всего, что планировал. С самого раннего детства. Я всегда добирался до нужной мне точки. Хотя я ставил перед собой астрономические задачи.

Я говорил об этом с Робби Уильямсом. Он тоже через подобное прошел. Он сказал, что это называется синдром рая. Ты всю свою жизнь вкладываешь в что-то. И когда достигаешь недостижимого, то вот оно. Вот и все.

Когда ты поранишь руку, то люди видят это, они понимают, что у тебя травма. Но когда она психологическая… Ты не можешь забраться кому-то в голову. Может казаться, что я в порядке, но вы же не знаете, есть ли голоса у меня в голове. Это один из худших опытов в моей жизни.

Удары по лицу, жесткие тренировки – ничто это не может сравниться с психологическими проблемами».

Фьюри прошел через настоящий ад после победы над Владимиром Кличко. Может, сейчас британец и не признает, что тогда, в ноябре 2015 года, сошелся с действительно великим соперником. Но то, как на него повлияла та победа, говорит о многом.

Тайсону и не нужно слов, чтобы признать – Кличко один из лучших в своем деле, он был великим боксером. Таким, после победы над которым тяжело найти смысл продолжать не просто боксировать дальше, а и попросту жить.