Фьюри: «Не имеет значения, как Джошуа победит в реванше с Усиком»

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Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) считает, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) придется завершить карьеру, если он не победит в реванше Александра Усика (19-0, 13 КО):

Здесь не о чем особо говорить. Джошуа проиграл бой, уступил более сильному оппоненту. Когда закрывается одна дверь, открывается другая. Я думаю, что всегда найдется тот, кого можно побить.

Я считаю, что если Джошуа не победит Усика в реванше, то с ним будет покончено. Это пенсия, финиш. Ему необходимо победить в этом бою, и не имеет значения, как он это сделает».