Фьюри: «Не имеет значения, как Джошуа победит в реванше с Усиком»
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) считает, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) придется завершить карьеру, если он не победит в реванше Александра Усика (19-0, 13 КО):
«По правде говоря, я был не очень разочарован поражением Джошуа. Да, я потерял много денег, но у меня и так уже их куча. Так что пара нулей на моем банковском счете – это для меня не вопрос жизни и смерти, если уж быть честным. Это действительно мало для меня значит. Денежный вопрос – это только один аспект, но наш бой не состоялся. Цыплят всегда нужно считать по осени.
Здесь не о чем особо говорить. Джошуа проиграл бой, уступил более сильному оппоненту. Когда закрывается одна дверь, открывается другая. Я думаю, что всегда найдется тот, кого можно побить.
Я считаю, что если Джошуа не победит Усика в реванше, то с ним будет покончено. Это пенсия, финиш. Ему необходимо победить в этом бою, и не имеет значения, как он это сделает».
Уже известны примерные даты реванша Усик – Джошуа, но самому Фьюри сейчас лучше сфокусироваться на третьем бое против Деонтеея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), который состоится 9 октября.
Напомним, промоутер Фьюри хотел бы, чтобы после Уайлдера «Цыганский король» провел бой за звание абсолютного чемпиона мира.
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