Отец Фьюри: «Если бы нам предложили 15 миллионов фунтов отступных, мы бы сразу же их взяли»
Фьюри: «Не могу дождаться встречи с Уайтом»
Британец отреагировал на завершение торгов по его бою с соотечественником
22:00
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) отреагировал на завершение торгов по его поединку с обязательным претендентом на титул Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).
«Очень счастлив, ребята! Большой «Цыганский Король» едет домой! Я еду домой! Не могу дождаться встречи с Диллианом. Спарта!»
CAN NOT WAIT!!! COMING HOME pic.twitter.com/zXFQgvK3LT— TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 28, 2022
Стала известна возможная дата поединка Диллиан Уайт – Тайсон Фьюри.