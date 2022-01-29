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Фьюри: «Не могу дождаться встречи с Уайтом»

Британец отреагировал на завершение торгов по его бою с соотечественником
Бокс Профессиональный бокс
22:00
Фьюри: «Не могу дождаться встречи с Уайтом»
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) отреагировал на завершение торгов по его поединку с обязательным претендентом на титул Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).

«Очень счастлив, ребята! Большой «Цыганский Король» едет домой! Я еду домой! Не могу дождаться встречи с Диллианом. Спарта!»

Стала известна возможная дата поединка Диллиан Уайт – Тайсон Фьюри.

Рене Тер Велде
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Диллиан Уайт Тайсон Фьюри

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