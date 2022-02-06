Тренер Фьюри: «Вспомните бой с Владимиром Кличко – никто не может притронуться к Тайсону»
«Фьюри нужно доказать, что он лучший». В команде Тайсона вспомнили об Усике
Шугар Хилл Стюард уверен, что «Цыганский король» – топ-1 в дивизионе
06 февраля 21:00
Тренер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Шугар Хилл Стюард в интервью FightHype.com поделился мнением о текущей расстановке сил в супертяжелом весе:
Супертяжелый вес – один удар может изменить все. В этом и прелесть этого дивизиона, потому его любят. Сейчас хорошие времена, ведь есть не только один топовый боец. Конечно, я верю, что Фьюри лучший, но ему нужно это доказать. Он показал себя в бою с Уайлдером, но есть еще Усик с несколькими поясами, Брайан с титулом.
Много ребят сейчас на вершине и молодежь поджимает.
Фьюри заявил, что Александр Усик (19-0, 13 KO) второй победой завершит карьеру Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).
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