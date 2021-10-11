Фьюри – о дальнейшей карьере Уайлдера: «После таких пропущенных ударов в бокс не возвращаются»

Британец пока не может с уверенностью сказать, увидим ли мы американца в ринге вновь

Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Британский чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) пока не может с уверенностью сказать, увидим ли мы американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) на ринге вновь.

«Цыганский король» в интервью Top Rank Boxing рассказал, что сегодняшний урон, который принял на себя «Бронзовый бомбардировщик», однозначно повлияет на его спортивное долголетие и только время покажет, как американец справится с этим.

«Сам нокаут я пока еще не видел, но да, я почувствовал это. Я чувствовал, как он устает, что еле на ногах стоит, и я ударил его жестким правым боковым в висок, а такие после таких пропущенных ударов иногда люди в бокс не возвращаются. Я просто надеюсь, что с ним все в порядке, потому что сегодня он принял на себя очень много ударов: правые боковые, удары снизу, так что да, пропустил он точно достаточно. Посмотрим, как у него все будет складываться в будущем».

Тренер Малик Скотт рассказал о состоянии Деонтея Уайлдера после поединка с Тайсоном Фьюри.