Фьюри – о многочисленных оправданиях Уайлдера: «Он бы не смог повести себя иначе»

Британец в очередной раз прокомментировал поведение своего соперника

Деонтей Уайлдер / фото - dazn.com

Чемпион WBC в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в интервью экс-чемпиону UFC и соотечественнику Майклу Биспингу, в очередной раз, комментируя не самое адекватное поведение своего соперника, американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO), после поражения в феврале прошлого года, посчитал, что бойцам подобного статуса приходится идти на это, чтобы найти в себе силы продолжать боксировать.

«Мне кажется, что вам нужно найти причину, если до этого вы не проходили через подобное. И я не думаю, что он бы отделался одной причиной, поэтому он придумал двадцать. Бойцам приходится говорить все это, чтобы оправдаться. Ты не можешь проиграть лучшему парню, признать, что все было честно. Все это похоже на «Бог мой, у этого парня были лунные сапоги, а в перчатки он засунул арбалет».

Деонтей Уайлдер показал актуальную форму за месяц до трилогии с Тайсоном Фьюри.