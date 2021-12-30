Фьюри – о награде за лучший бой года: «Такие битвы отбивают годы жизни»

«Цыганский король» также поблагодарил Уайлдера за эпическое сражение

Фото: Sky Sports

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) отреагировал на получение награды за лучшие бой и раунд года по версии Ring Magazine. Слова Фьюри приводит Sky Sports:



Я в полном восторге и потрясен еще одним признанием Ring Magazine. Это не просто награда, которая займет место на моей полке или будет висеть на стене. Я очень рад, но хочется отдать должное и Уайлдеру. Ведь чтобы выиграть награду, для моего танца нужен был партнер. Это был великий бой. Но не для меня и Деонтея – такие битвы отбивают годы жизни. Но стоит признать, что это была эпическое сражение и великая трилогия. Это определенно того стоило.

Напомним, что Фьюри может отказаться от титула ради боя с победителем реванша Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) – Александр Усик (19-0, 13 KO).