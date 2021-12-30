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02:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Калгари Флэймс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
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Фьюри – о награде за лучший бой года: «Такие битвы отбивают годы жизни»

«Цыганский король» также поблагодарил Уайлдера за эпическое сражение
Бокс Профессиональный бокс
23:00
Фьюри – о награде за лучший бой года: «Такие битвы отбивают годы жизни»
Фото: Sky Sports

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) отреагировал на получение награды за лучшие бой и раунд года по версии Ring Magazine. Слова Фьюри приводит Sky Sports:

Я в полном восторге и потрясен еще одним признанием Ring Magazine. Это не просто награда, которая займет место на моей полке или будет висеть на стене. Я очень рад, но хочется отдать должное и Уайлдеру. Ведь чтобы выиграть награду, для моего танца нужен был партнер.

Это был великий бой. Но не для меня и Деонтея – такие битвы отбивают годы жизни. Но стоит признать, что это была эпическое сражение и великая трилогия. Это определенно того стоило.

Напомним, что Фьюри может отказаться от титула ради боя с победителем реванша Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) – Александр Усик (19-0, 13 KO).

Олег Шумейко-младший
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Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри

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