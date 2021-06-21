Фьюри – о наставнике Уайлдера: «Неудачник тренирует неудачника. Не лучший рецепт успеха»

Тайсон рассказал, как сам работал со Скоттом

Тайсон Фьюри / фото - Talk Sports

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) прокомментировал работу Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) с новым тренером Маликом Скоттом. «Цыганский Король» вспомнил, как Скотт некогда был в его тренировочном лагере. Слова Тайсона приводит ESPN.

«Сотрудничество со Скоттом ничего не даст Уайлдеру. Я думаю, с ним Уайлдер проиграет еще быстрее. Малик Скотт – известный неудачник, как и Деонтей Уайлдер. По правде говоря, когда неудачник тренирует неудачника - это не лучший рецепт успеха. Собственно говоря, они оба любят оправдываться, если задуматься об этом. Я помню, как Скотт находился в моем тренировочном лагере в Нидерландах и продержался один день. Он начал оправдываться. Так что у нас есть два любителя оправданий, которые тренируют друг друга. Что я могу еще сказать?»

Уайлдер накануне третьей встречи признал свою вину в поражении в прошлом году.