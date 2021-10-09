Уайлдер прокомментировал свой рекордный вес перед поединком с Фьюри: «Я хотел выглядеть сексуально»
Фьюри – о рекордном весе: «Это означает тотальное уничтожение и аннигиляцию»
«Цыганский Король» намерен нокаутировать «Бронзового Бомбардировщика»
9 октября 14:45
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) заявил, что преднамеренно показал рекордный вес перед трилогией с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
Фьюри цитирует портал thesun.co.uk.
«Перед вторым нашим боем я сказал Уайлдеру, что хочу попробовать на вкус его кровь, и я это сделал. После этого моя жажда стала еще сильнее. Мой вес означает тотальное уничтожение и аннигиляцию. Мои 126 килограммов отправят его в королевскую больницу.
Я чувствую себя абсолютно потрясающе. Я тренировался с этим весом в течение двух лет. Я в огне, я нокаутирую этого бомжару. Завтра ночью у него будут проблемы. Я знаю, что Уайлдер будет медленным, он не может носить свой вес. На самом деле он маленький парень. Его команда не встретится со мной. Я настоящий мужчина, а он трус. Я бы в одиночку подрался с его армией».
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