Фьюри – о рекордном весе: «Это означает тотальное уничтожение и аннигиляцию»

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) заявил, что преднамеренно показал рекордный вес перед трилогией с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Фьюри цитирует портал thesun.co.uk.

Я чувствую себя абсолютно потрясающе. Я тренировался с этим весом в течение двух лет. Я в огне, я нокаутирую этого бомжару. Завтра ночью у него будут проблемы. Я знаю, что Уайлдер будет медленным, он не может носить свой вес. На самом деле он маленький парень. Его команда не встретится со мной. Я настоящий мужчина, а он трус. Я бы в одиночку подрался с его армией».