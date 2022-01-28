Украинец должен был получить золотые горы. Известно, сколько было выделено средств на организацию боя Фьюри – Усик
Фьюри – о срыве боя с Усиком: «Это называется жадность»
Тайсон и Александр лишились поединка на 155 миллионов долларов
10:59
Фото: XSPORT
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своем Instagram лаконично высказался о срыве боя за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте с Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Это называется жадность.
Напомним, что на на организацию боя британца и украинца выделялось 155 миллионов долларов.