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Фьюри – о вызове Логана Пола: «Он может только пос*с*ть мои яйца»
«Цыганский король» в своем манере ответил на предложение блогера
26 ноября 13:41
Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью iFL TV поделился мнением о предстоящем поединке Томми Фьюри (7-0, 4 KO) против блогера Джейка Пола (4-0, 3 KO):
Джейк Пол и его брат – две суч*и. Томми может уложить их двоих в одну ночь. Логан хочет драться со мной? Он может только пос*с*ть мои яйца. Томми уничтожит их обоих. Я уверен, что он разобьет одного братишку, и если второй захочет, то тоже может получить.
«Цыганский король» поставил жесткий ультиматум Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).