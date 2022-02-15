Фьюри обошел Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов планеты

Захожий и Выхрист поднялись на несколько позиций

Фото: Facebook Александра Усика

Авторитетный портал BoxRec обновил рейтинг лучших супертяжеловесов планеты.

Чемпион мира WBA, WBO, IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) опустился с первого места на второе. Украинца обошел обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Что касается остальных представителей Украины в топ-100, то Владислав Сиренко остался 45-м. А вот Александр Захожий и Виктор Выхрист поднялись 60-ю и 61-ю позиции соответственно. В предыдущей версии рейтинга они были 63 и 64.

Рейтинг лучших супертяжеловесов планеты по версии Boxrec:

1. Тайсон Фьюри (Великобритания);

2. Александр Усик (Украина);

3. Энтони Джошуа (Великобритания);

4. Деонтей Уайлдер (США);

5. Диллиан Уайт (Великобритания);

…

45. Владислав Сиренко (Украина);

60. Александр Захожий (Украина);

61. Виктор Выхрист (Украина);

67. Андрей Руденко (Украина).

Полный рейтинг смотрите здесь.

Напомним, во второй половине 2022 года Усик и Фьюри могут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира.