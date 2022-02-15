Фьюри обошел Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов планеты
Авторитетный портал BoxRec обновил рейтинг лучших супертяжеловесов планеты.
Чемпион мира WBA, WBO, IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) опустился с первого места на второе. Украинца обошел обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО).
Что касается остальных представителей Украины в топ-100, то Владислав Сиренко остался 45-м. А вот Александр Захожий и Виктор Выхрист поднялись 60-ю и 61-ю позиции соответственно. В предыдущей версии рейтинга они были 63 и 64.
Рейтинг лучших супертяжеловесов планеты по версии Boxrec:
1. Тайсон Фьюри (Великобритания);
2. Александр Усик (Украина);
3. Энтони Джошуа (Великобритания);
4. Деонтей Уайлдер (США);
5. Диллиан Уайт (Великобритания);
…
45. Владислав Сиренко (Украина);
60. Александр Захожий (Украина);
61. Виктор Выхрист (Украина);
67. Андрей Руденко (Украина).
Полный рейтинг смотрите здесь.
Напомним, во второй половине 2022 года Усик и Фьюри могут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира.
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