Хирн: «Если Фьюри не подерется с победителем боя Усик – Джошуа, ему не стать великим»
Фьюри обозначил свои дальнейшие цели
«Цыганский король» хочет уйти от роскоши и внимания в спокойную семейную жизнь
20:00
Фото: independent.co.uk
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) в интервью Talk SPORT рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры:
У меня будут пробежки до школы с детьми. Также путешествия, мытье машины, стрижка, бритье, буду убирать и пылесосить.
Нормальная ежедневная рутина дома с детьми, семьей и женой. Выходные, я с нетерпением жду выходных, ведь тренируюсь всю неделю. Это что мне нужно, просто наслаждаться каждым днем как последним.
Напомним, что промоутер «Цыганского короля» обсуждает варианты для следующего поединка подопечного.
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