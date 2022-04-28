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Фьюри обозначил свои дальнейшие цели

«Цыганский король» хочет уйти от роскоши и внимания в спокойную семейную жизнь
Бокс Профессиональный бокс
20:00
Фьюри обозначил свои дальнейшие цели
Фото: independent.co.uk

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) в интервью Talk SPORT рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры:

У меня будут пробежки до школы с детьми. Также путешествия, мытье машины, стрижка, бритье, буду убирать и пылесосить.

Нормальная ежедневная рутина дома с детьми, семьей и женой. Выходные, я с нетерпением жду выходных, ведь тренируюсь всю неделю. Это что мне нужно, просто наслаждаться каждым днем как последним.

Напомним, что промоутер «Цыганского короля» обсуждает варианты для следующего поединка подопечного.

Олег Шумейко-младший
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