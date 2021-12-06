Не только космические отступные. У Джошуа есть еще одно условие, чтобы уйти в сторона ради боя Усик – Фьюри
Фьюри обратился к Джошуа: «Возьми деньги и съ**би на х*й»
«Цыганский король» заявил, что Энтони нужно обрести решительность
16:33
Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью iFL TV в грубой форме обратился к Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Джошуа нужно сделать еб**ий выбор. Возьми деньги и съ**би на х*й или дерись с мужчиной. Два варианта развития событий.
Напомним, что Джошуа требует не только громадные отступные, но и бой с абсолютным чемпионом – Александром Усиком (19-0, 13 KO) или Фьюри.
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