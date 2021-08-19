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Фьюри объявил о временном уходе из интернета: «Через семь недель я снова размажу большого бомжару»

«Цыганский Король» намерен сосредоточиться на подготовке к третьему поединку с Уайлдером
Бокс Профессиональный бокс
12:54
Фьюри объявил о временном уходе из интернета: «Через семь недель я снова размажу большого бомжару»
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) заявил, что временно покидает виртуальный мир, дабы сосредоточиться на подготовке к третьему поединку с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), который состоится в ночь с 9-го на 10 октября в Лас-Вегасе.

«Ребята, я ухожу из сети до 10 октября. Кто-то другой будет вас информировать. Я полностью отключаю интернет. Увидимся в Лас-Вегасе. Пусть начнется игра. Через семь недель, в субботу, я снова размажу большого бомжару. Пусть хранит вас Бог».

Отец Тайсона Фьюри не позволит сыну проводить третий бой с Деонтеем Уайлдером, если новорожденная дочь британца не пойдет на поправку.

Рене Тер Велде
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Теги

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер

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