Фьюри объявил о завершении карьеры: «Я ушел громко, но это не конец»

«Цыганский» король хочет лишить нас поединка за звание абсолютного чемпиона

Фото: BT Sport

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) заявил после поединка на «Уэмбли», что бой с Диллианом Уайтом (28-3, 19 KO) стал для него последним в профессиональной карьере:



Сегодня я не был нацелен на победу по очкам, я хотел большой и грязный нокаут. Я нашел прекрасный апперкот, вот и все. Я провел в этой игре 20 лет, через несколько месяцев мне исполнится 34 года. После третьего боя с Деонтеем Уайлдером я сказал, что это будет мой последний поединок, однако я чувствовал, что задолжал фанатам последнее домашнее выступление. Это однозначно конец «Цыганского короля», и я ушел громко. Сегодня был потрясающий вечер, но это конец.

Отец Фьюри считает, что сын изменит решение, если Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) все же победит Александра Усика (19-0, 13 KO).