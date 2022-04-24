Фьюри объявил о завершении карьеры: «Я ушел громко, но это не конец»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 13
Сейчас 0
Сегодня 13
Завтра 6
Развернуть Свернуть
Футбол (8 событий из 36) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Окончен
17:00 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Окончен
19:30 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Лион - Монпелье 5:2 Окончен
20:00 Сент-Этьен - Монако 1:4 Окончен
22:00 ПСЖ - Ланс 1:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Бавария - Боруссия Дортмунд 3:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Интер - Рома 3:1 Окончен
Хоккей (3 события из 8) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Колорадо Эвеланш 6:3 Окончен
19:30 Детройт Ред Уингс - Питтсбург Пингвинс 2:7 Окончен
22:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс 3:1 Окончен
Баскетбол (2 события из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:00 Торонто Рэпторс - Филадельфия Севенти Сиксерс 110:102 Окончен
23:30 Юта Джаз - Даллас Маверикс 100:99 Окончен
нет важных матчей
Футбол (8 событий из 19) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Челси - Вест Хэм -:- Запланирован
18:30 Ливерпуль - Эвертон -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Нант - Бордо -:- Запланирован
18:05 Лилль - Страсбур -:- Запланирован
21:45 Реймс - Марсель -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Эмполи - Наполи -:- Запланирован
21:45 Лацио - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Барселона - Райо Вальекано -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 12) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Сан-Хосе Шаркс - Чикаго Блэкхокс 4:1 Окончен
20:00 Коламбус Блу Джекетс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
20:00 Нью-Йорк Айлендерс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс 103:109 Окончен
22:30 Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Сассуоло - Ювентус -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 7) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
03:30 Анахайм Дакс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Атланта Хоукс - Майами Хит -:- Запланирован
04:30 Нью-Орлеан Пеликанс - Финикс Санс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
09:45
Бокс. Чемпионат Украины U22 среди мужчин. Полуфиналы. Тернополь

Фьюри объявил о завершении карьеры: «Я ушел громко, но это не конец»

«Цыганский» король хочет лишить нас поединка за звание абсолютного чемпиона
Бокс Профессиональный бокс
08:59
Фьюри объявил о завершении карьеры: «Я ушел громко, но это не конец»
Фото: BT Sport

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) заявил после поединка на «Уэмбли», что бой с Диллианом Уайтом (28-3, 19 KO) стал для него последним в профессиональной карьере:

Сегодня я не был нацелен на победу по очкам, я хотел большой и грязный нокаут. Я нашел прекрасный апперкот, вот и все.

Я провел в этой игре 20 лет, через несколько месяцев мне исполнится 34 года. После третьего боя с Деонтеем Уайлдером я сказал, что это будет мой последний поединок, однако я чувствовал, что задолжал фанатам последнее домашнее выступление. Это однозначно конец «Цыганского короля», и я ушел громко. Сегодня был потрясающий вечер, но это конец.

Отец Фьюри считает, что сын изменит решение, если Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) все же победит Александра Усика (19-0, 13 KO).

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Тайсон Фьюри Диллиан Уайт

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Фьюри: «Уайт – воин, и я верю, что он будет чемпионом мира»
Фьюри: «Уайт – воин, и я верю, что он будет чемпионом мира»
Бокс Профессиональный бокс
09:30
Фьюри нокаутировал Уайта в шестом раунде
Фьюри нокаутировал Уайта в шестом раунде
Бокс Профессиональный бокс
08:00
Боится за карьеру сына. Отец Фьюри признался, почему будет болеть за Джошуа в реванше с Усиком
Боится за карьеру сына. Отец Фьюри признался, почему будет болеть за Джошуа в реванше с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
23 апреля 18:57
Легенда хэвивейта Льюис с интересом ожидает поединок Фьюри – Усик
Легенда хэвивейта Льюис с интересом ожидает поединок Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
23 апреля 15:35
Отец Фьюри: «Вы однозначно увидите Тайсона против победителя боя Усик – Джошуа 2»
Отец Фьюри: «Вы однозначно увидите Тайсона против победителя боя Усик – Джошуа 2»
Бокс Профессиональный бокс
23 апреля 15:00
Уайт: «Три года назад никому не было дела до Фьюри»
Уайт: «Три года назад никому не было дела до Фьюри»
Бокс Профессиональный бокс
23 апреля 12:00

Новости: Бокс

Фьюри: «Уайт – воин, и я верю, что он будет чемпионом мира»
Фьюри: «Уайт – воин, и я верю, что он будет чемпионом мира»
Профессиональный бокс
09:30
Фьюри объявил о завершении карьеры: «Я ушел громко, но это не конец»
Фьюри объявил о завершении карьеры: «Я ушел громко, но это не конец»
Профессиональный бокс
08:59
Фьюри нокаутировал Уайта в шестом раунде
Фьюри нокаутировал Уайта в шестом раунде
Профессиональный бокс
08:00
Боится за карьеру сына. Отец Фьюри признался, почему будет болеть за Джошуа в реванше с Усиком
Боится за карьеру сына. Отец Фьюри признался, почему будет болеть за Джошуа в реванше с Усиком
Профессиональный бокс
23 апреля 18:57
Легенда хэвивейта Льюис с интересом ожидает поединок Фьюри – Усик
Легенда хэвивейта Льюис с интересом ожидает поединок Фьюри – Усик
Профессиональный бокс
23 апреля 15:35
Отец Фьюри: «Вы однозначно увидите Тайсона против победителя боя Усик – Джошуа 2»
Отец Фьюри: «Вы однозначно увидите Тайсона против победителя боя Усик – Джошуа 2»
Профессиональный бокс
23 апреля 15:00
Владимир Кличко впервые публично обратился к Панеттьери с момента их разрыва
Владимир Кличко впервые публично обратился к Панеттьери с момента их разрыва
Профессиональный бокс
23 апреля 13:44
Уайт: «Три года назад никому не было дела до Фьюри»
Уайт: «Три года назад никому не было дела до Фьюри»
Профессиональный бокс
23 апреля 12:00
Фьюри: «После боя с Уайтом я ухожу из бокса»
Фьюри: «После боя с Уайтом я ухожу из бокса»
Профессиональный бокс
23 апреля 11:00
Все новости

Популярные новости

«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 20:22
23
Ломаченко после 5 недель тишины прервал молчание
Ломаченко после 5 недель тишины прервал молчание
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 18:39
6
В Международном Олимпийском комитете рассказали о роли Бубки в решении отстранить россиян и белорусов от спорта
В Международном Олимпийском комитете рассказали о роли Бубки в решении отстранить россиян и белорусов от спорта
Olympics
22 апреля 16:05
8
Владимир Кличко впервые публично обратился к Панеттьери с момента их разрыва
Владимир Кличко впервые публично обратился к Панеттьери с момента их разрыва
Бокс Профессиональный бокс
23 апреля 13:44
1
Жена Усика: «Какие мы нафиг братья? Русские говорят, что если супруга боксера, наверное, бьет – для них это в порядке вещей»
Жена Усика: «Какие мы нафиг братья? Русские говорят, что если супруга боксера, наверное, бьет – для них это в порядке вещей»
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 21:54
12
На жену Усика готовилось покушение в Крыму из-за украинского флага
На жену Усика готовилось покушение в Крыму из-за украинского флага
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 19:17
Все новости