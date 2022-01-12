Фьюри одобрил бой претендентов на пояс Усика и собрался за попкорном

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЛучшие гандбольные сборные Старого Света. 13 января в Венгрии и Словакии стартует Евро-2022. Трансляции на XSPORT и XSPORT+
матч-центр
Вчера 16
Сейчас 0
Сегодня 16
Завтра 23
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 1) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вест Хэм - Норвич 2:0 Окончен
Хоккей (9 событий из 13) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:6 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Чикаго Блэкхокс 2:4 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Ванкувер Кэнакс 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш 5:4 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинс 1:4 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Торонто Мейпл Лифс 3:4 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Детройт Ред Уингс 3:2 Окончен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Вашингтон Уизардз - Оклахома-Сити Тандер 122:118 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Финикс Санс 95:99 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс 133:87 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс 128:125 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Голден Стэйт Уорриорз 116:108 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 87:85 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (6 событий из 13) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Альтаир - Мариуполь -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Монреаль Канадиенс 5:1 Окончен
03:30 Даллас Старз - Сиэтл Кракен 5:2 Окончен
04:30 Эдмонтон Ойлерс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
05:00 Аризона Койотис - Торонто Мейпл Лифс 2:1 Окончен
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Индиана Пэйсерс - Бостон Селтикс 100:119 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Шарлотт Хорнетс 98:109 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Орландо Мэджик 112:106 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит 91:115 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс 108:85 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс 124:128 Окончен
04:00 Юта Джаз - Кливленд Кавальерс 91:111 Окончен
05:00 Чикаго Буллз - Бруклин Нетс 112:138 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс 125:116 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 БК Тернополь - Химик -:- Запланирован
Футбол (2 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Брайтон - Кристал Пэлас -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Боруссия Дортмунд - Фрайбург -:- Запланирован
Хоккей (12 событий из 13) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Донбасс - Краматорск -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
02:00 Каролина Харрикейнс - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Милуоки Бакс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
03:30 Бруклин Нетс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 БК Запорожье - Кривбасс -:- Запланирован
18:30 Прометей - Николаев -:- Запланирован
19:00 Днепр - Будивельник -:- Запланирован
19:30 Харьковские Соколы - Черкасские Мавпы -:- Запланирован

Фьюри одобрил бой претендентов на пояс Усика и собрался за попкорном

«Цыганский король» ожидает классной драки от Хрговича и Йоки
Бокс Профессиональный бокс
12 января 23:05
Фьюри одобрил бой претендентов на пояс Усика и собрался за попкорном
Фото: Bad Left Hook

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своем Instagram поделился мнением о потенциальном поединке Филипа Хрговича (14-0, 12 KO) и Тони Йоки (11-0, 9 KO):

Классный бой, ребята. Не могу дождаться, чтобы его увидеть.

Отметим, что победитель этого поединка должен стать обязательным претендентом на пояс IBF, которым сейчас владеет Александр Усик (19-0, 13 KO).

Тайсон в последние дни бушует в соцсетях – досталось и украинцам, и Владимиру Кличко, и Усику.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тайсон Фьюри Филип Хргович Тони Йока

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Промоутер Джошуа считает, что Фьюри откажется от пояса WBC
Промоутер Джошуа считает, что Фьюри откажется от пояса WBC
Бокс Профессиональный бокс
11:30
Хирн: «Я хотел бы, чтобы Фьюри больше говорил об Уайте, а не об Усике и Джошуа»
Хирн: «Я хотел бы, чтобы Фьюри больше говорил об Уайте, а не об Усике и Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
08:18
1
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Бокс Профессиональный бокс
12 января 21:04
3
Фьюри – Владимиру Кличко: «Ты бесполезный бомжара, не открывай свой большой рот»
Фьюри – Владимиру Кличко: «Ты бесполезный бомжара, не открывай свой большой рот»
Бокс Профессиональный бокс
12 января 20:26
2
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Бокс Профессиональный бокс
12 января 19:57
7
Промоутер Джошуа заявил, что организации боя Усик – Фьюри помешал WBC
Промоутер Джошуа заявил, что организации боя Усик – Фьюри помешал WBC
Бокс Профессиональный бокс
12 января 18:28

Новости: Бокс

Поединок Варгас Смит не состоится 5 февраля в Лас-Вегасе
Поединок Варгас Смит не состоится 5 февраля в Лас-Вегасе
Профессиональный бокс
11:52
Промоутер Джошуа считает, что Фьюри откажется от пояса WBC
Промоутер Джошуа считает, что Фьюри откажется от пояса WBC
Профессиональный бокс
11:30
Райан Гарсия начал подготовку к следующему поединку
Райан Гарсия начал подготовку к следующему поединку
Профессиональный бокс
10:37
Хирн намерен свести Чисору с Уайлдером, Ареолой и Ортисом
Хирн намерен свести Чисору с Уайлдером, Ареолой и Ортисом
Профессиональный бокс
09:48
Стивенсон заинтриговал именем своего следующего соперника
Стивенсон заинтриговал именем своего следующего соперника
Профессиональный бокс
09:39
Хирн: «Я хотел бы, чтобы Фьюри больше говорил об Уайте, а не об Усике и Джошуа»
Хирн: «Я хотел бы, чтобы Фьюри больше говорил об Уайте, а не об Усике и Джошуа»
Профессиональный бокс
08:18
Экс-соперник Ломаченко узнал дату своего следующего боя и имя оппонента
Экс-соперник Ломаченко узнал дату своего следующего боя и имя оппонента
Профессиональный бокс
07:58
Фьюри одобрил бой претендентов на пояс Усика и собрался за попкорном
Фьюри одобрил бой претендентов на пояс Усика и собрался за попкорном
Профессиональный бокс
12 января 23:05
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Профессиональный бокс
12 января 21:04
Все новости

Популярные новости

Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
37
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Самый сильный человек в мире благодаря боксу похудел с 200 до 145 кг
Самый сильный человек в мире благодаря боксу похудел с 200 до 145 кг
Другие
10 января 15:57
8
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Бокс Профессиональный бокс
12 января 19:57
7
Сборная Украины не смогла вылететь в Вену. Матчи со швейцарцами остаются под вопросом
Сборная Украины не смогла вылететь в Вену. Матчи со швейцарцами остаются под вопросом
Гандбол
06 января 12:28
1
Все новости