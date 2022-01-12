Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Фьюри одобрил бой претендентов на пояс Усика и собрался за попкорном
«Цыганский король» ожидает классной драки от Хрговича и Йоки
12 января 23:05
Фото: Bad Left Hook
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своем Instagram поделился мнением о потенциальном поединке Филипа Хрговича (14-0, 12 KO) и Тони Йоки (11-0, 9 KO):
Классный бой, ребята. Не могу дождаться, чтобы его увидеть.
Отметим, что победитель этого поединка должен стать обязательным претендентом на пояс IBF, которым сейчас владеет Александр Усик (19-0, 13 KO).
Тайсон в последние дни бушует в соцсетях – досталось и украинцам, и Владимиру Кличко, и Усику.